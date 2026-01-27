LEO HARDT L’ÉCORCHÉ MOU LA COMÉDIE DE TOULOUSE Toulouse

LEO HARDT L’ÉCORCHÉ MOU

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 18.5 – 18.5 – 19.5 EUR

18.5

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 21:45:00

2026-02-28

Il y avait les artistes écorchés vifs, Léo Hardt est un écorché mou.

Salle La Petite Comédie, n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

Avec un humour incisif et des réflexions pertinentes, Léo explore les facettes de l’humanité dans un spectacle hilarant ! 18.5 .

English :

There were artists who were écorché vifs , but Léo Hardt is a écorché mou .

Venue La Petite Comédie, is not accessible to people with reduced mobility

