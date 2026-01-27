LEO HARDT L’ÉCORCHÉ MOU LA COMÉDIE DE TOULOUSE Toulouse
LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 18.5 – 18.5 – 19.5 EUR
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28 21:45:00
2026-02-28
Il y avait les artistes écorchés vifs, Léo Hardt est un écorché mou.
Salle La Petite Comédie, n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite
Avec un humour incisif et des réflexions pertinentes, Léo explore les facettes de l’humanité dans un spectacle hilarant ! 18.5 .
There were artists who were écorché vifs , but Léo Hardt is a écorché mou .
Venue La Petite Comédie, is not accessible to people with reduced mobility
L’événement LEO HARDT L’ÉCORCHÉ MOU Toulouse a été mis à jour le 2026-01-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE