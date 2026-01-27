LEO HARDT L’ÉCORCHÉ MOU LA COMÉDIE DE TOULOUSE Toulouse

LEO HARDT L’ÉCORCHÉ MOU LA COMÉDIE DE TOULOUSE Toulouse samedi 28 février 2026.

LEO HARDT L’ÉCORCHÉ MOU

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 18.5 – 18.5 – 19.5 EUR
18.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28 21:45:00

Date(s) :
2026-02-28

Il y avait les artistes écorchés vifs, Léo Hardt est un écorché mou.
Salle La Petite Comédie, n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite
Avec un humour incisif et des réflexions pertinentes, Léo explore les facettes de l’humanité dans un spectacle hilarant ! 18.5  .

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

There were artists who were écorché vifs , but Léo Hardt is a écorché mou .
Venue La Petite Comédie, is not accessible to people with reduced mobility

L’événement LEO HARDT L’ÉCORCHÉ MOU Toulouse a été mis à jour le 2026-01-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE