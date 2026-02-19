Leo Middea Le Molotov Marseille 6e Arrondissement

Leo Middea

Du mercredi 4 au jeudi 5 mars 2026 à partir de 20h30.

Complet. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 20:30:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-04

Concert bossa nova, mpb, samba

Concert bossa nova, mpb, samba



LEO MIDDEA

[MPB Samba Bossa Nova | Brésil]



Leo Middea est un chanteur, compositeur et musicien brésilien né à Rio de Janeiro en 1995 et actuellement basé à Barcelone. Au cours de la dernière décennie, il s’est bâti une solide carrière internationale, donnant plus de 400 concerts dans 20 pays et s’imposant comme l’un des noms les plus prometteurs de la nouvelle génération de la musique brésilienne.



Leo a sorti cinq albums studio acclamés Dois (2014), A Dança do Mundo (2016), Vicentina (2020), Beleza Isolar (2020) et Gente (2023). Sa musique mêle la richesse des rythmes brésiliens (MPB, samba et bossa nova) à des influences globales, créant ainsi un son qui résonne à travers les cultures. Avec plus de 20 millions de streams et plus de 160 000 auditeurs mensuels sur Spotify, Leo continue de toucher un public toujours plus large à travers le monde.



Conteur né, Leo est reconnu pour son parcours unique et ses initiatives créatives. En 2019, il a financé l’enregistrement de Vicentina en demandant 1 € à des inconnus dans les rues de Lisbonne, une histoire qui a ensuite fait l’objet d’un mini-documentaire. Cet album a rapidement dépassé le million de streams et a positionné Leo comme un artiste capable de transformer les défis en art.



Au fil des ans, Leo s’est produit dans des salles et des festivals prestigieux tels que le Montreux Jazz Festival, le Disney Paris, la Salle Pleyel (Paris) et Bari in Jazz (Italie). Il a également fait la première partie d’artistes emblématiques, notamment Marisa Monte à Paris et la légende française Sheila à la Salle Pleyel, devant plus de 2 000 personnes. En 2023, Leo s’est lancé dans une tournée de neuf mois, donnant 80 concerts sur trois continents. En 2024, il a franchi une nouvelle étape en donnant plus de 100 concerts en une seule année.



En plus de son succès sur scène, Leo est entré dans l’histoire au Festival da Canção au Portugal, devenant le premier Brésilien à atteindre la finale et à se classer deuxième. Il a également été invité par le Premier ministre portugais à se produire lors du concert officiel commémorant le bicentenaire de l’indépendance du Brésil.



Actuellement, Leo travaille sur son sixième album, Notícias de Puglia , un disque composé et enregistré sur la route pendant ses longues tournées. L’album capture l’essence de ses performances live, alliant intimité et énergie d’une manière qui reflète le lien qu’il crée avec son public. .

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur booking.molotov@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert: bossa nova, mpb, samba

L’événement Leo Middea Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille