LEO SEEGER EN LIVE The Public House Pornichet

The Public House 144 avenue du Général de Gaulle Pornichet Loire-Atlantique

Leo Seeger présente son nouvel album au public de Pornichet !

Leo Seeger, groupe de musique de rêveurs dans un subtil mélange de Pop, de Rock et de Folk, présentera son nouvel album au Public House, le vendredi 6 mars. Un univers porté par une présence scénique solide et des reprises efficaces.

Informations pratiques

Où ?

Au Public House

Quand ?

Le vendredi 6 mars

⏰ Horaires ?

A partir de 21h

L’entrée est-elle payante ?

Non, l’entrée est gratuite.

️ Faut-il réserver ?

Le nombre de places étant limitées, il faut réserver dès que possible au 02 28 55 81 62. .

