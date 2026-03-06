LEO SEEGER EN LIVE The Public House Pornichet
LEO SEEGER EN LIVE The Public House Pornichet vendredi 6 mars 2026.
LEO SEEGER EN LIVE
The Public House 144 avenue du Général de Gaulle Pornichet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 21:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Leo Seeger présente son nouvel album au public de Pornichet !
Leo Seeger, groupe de musique de rêveurs dans un subtil mélange de Pop, de Rock et de Folk, présentera son nouvel album au Public House, le vendredi 6 mars. Un univers porté par une présence scénique solide et des reprises efficaces.
Informations pratiques
Où ?
Au Public House
Quand ?
Le vendredi 6 mars
⏰ Horaires ?
A partir de 21h
L’entrée est-elle payante ?
Non, l’entrée est gratuite.
️ Faut-il réserver ?
Le nombre de places étant limitées, il faut réserver dès que possible au 02 28 55 81 62. .
The Public House 144 avenue du Général de Gaulle Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 55 81 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement LEO SEEGER EN LIVE Pornichet a été mis à jour le 2026-03-03 par ADT44