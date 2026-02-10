Leo Solo jazzy firstname 84 Allées Jean Jaurès, 31000 Toulouse Toulouse

dimanche 8 mars 2026.

Dimanche 8 mars, 12h00 41 euros

Saxophoniste et guitariste jazz au looper

Le dimanche 8 mars 2026, Leo Solo anime le brunch du FirstName Toulouse.
Saxophone et guitare jazz manouche alternés au looper pour une ambiance chill et vivante. Au programme : standards de jazz, swing et bossa nova en direct, pour accompagner le buffet du restaurant.

Infos :
Artiste : Leo Solo (Saxophone / Guitare)
Lieu : FirstName, 84 Allées Jean Jaurès, 31000 Toulouse
Date : Dimanche 8 mars 2026
Horaire : 11h30 – 14h00
Tarif : 41€
Site : [https://www.leosolo.fr/actualites.php](https://www.leosolo.fr/actualites.php)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-08T12:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-08T14:00:00.000+01:00

 http://www.leosolo.fr http://leosolo.fr/actualites.fr http://leosolo.fr/concerts.php

