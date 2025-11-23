Léon Illusion ou Coïncidence Florange

50 avenue de Lorraine Florange Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 16:00:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

C’est ce que LÉON vous propose de découvrir dans sa nouvelle création Illusion ou Coïncidence une expérience interactive unique qui mêle magie, mentalisme et technologie.

Avec des millions de vues sur les réseaux sociaux et des apparitions remarquées sur France Télévision et M6, Léon représente cette nouvelle génération d’artistes qui réinvente l’art de l’illusion et bouscule les codes du spectacle de magie traditionnel. Sur scène, il apporte fraîcheur et modernité avec un show connecté à son époque.

Élu meilleur spectacle du festival off d’Avignon en 2024, Léon vous plonge dans une immersion totale grâce à l’utilisation d’un écran géant et une interaction constante avec le public chaque spectateur devient acteur de l’histoire, depuis sa place ou sur scène.

Accessible à tous les âges, ce show fascinant explore avec humour et poésie les mystères de la magie. Ce spectacle vous fera rire, vibrer, réfléchir, et surtout, vivre un moment inoubliable.

Illusion ou coïncidence ? La réponse vous attend… sur scène.Tout public

50 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 17 99 contact@passerelle-florange.fr

English :

This is what LÉON invites you to discover in his new creation « Illusion ou Coïncidence »: a unique interactive experience combining magic, mentalism and technology.

With millions of views on social networks and notable appearances on France Télévision and M6, Léon represents this new generation of artists who are reinventing the art of illusion and shaking up the codes of traditional magic shows. On stage, he brings freshness and modernity with a show that’s in tune with the times.

Voted « best show » at the Festival Off d’Avignon in 2024, Léon plunges you into total immersion thanks to the use of a giant screen and constant interaction with the audience: each spectator becomes an actor in the story, from his or her seat or on stage.

Accessible to all ages, this fascinating show explores the mysteries of magic with humor and poetry. This show will make you laugh, vibrate, think, and above all, experience an unforgettable moment.

Illusion or coincidence? The answer awaits you? on stage.

German :

Das ist es, was LÉON Ihnen in seiner neuen Kreation « Illusion ou Coïncidence » vorstellt: ein einzigartiges interaktives Erlebnis, das Magie, Mentalismus und Technologie miteinander verbindet.

Mit Millionen von Klicks in den sozialen Netzwerken und bemerkenswerten Auftritten bei France Télévision und M6 repräsentiert Léon die neue Generation von Künstlern, die die Kunst der Illusion neu erfinden und die Codes der traditionellen Zaubershows auf den Kopf stellen. Auf der Bühne bringt er Frische und Modernität mit einer Show, die mit der Zeit verbunden ist.

Léon wurde 2024 beim Festival off d’Avignon zur « besten Show » gewählt und lässt Sie dank der Verwendung eines Großbildschirms und der ständigen Interaktion mit dem Publikum völlig in die Geschichte eintauchen.

Diese faszinierende Show ist für alle Altersgruppen zugänglich und erforscht mit Humor und Poesie die Geheimnisse der Magie. Diese Show wird Sie zum Lachen, Mitfiebern, Nachdenken und vor allem zum Erleben eines unvergesslichen Moments bringen.

Illusion oder Zufall? Die Antwort wartet auf Sie? auf der Bühne.

Italiano :

Questo è ciò che LÉON vi invita a scoprire nella sua nuova creazione, Illusion ou Coïncidence: un’esperienza interattiva unica che combina magia, mentalismo e tecnologia.

Con milioni di visualizzazioni sui social network e apparizioni di alto profilo su France Télévision e M6, Léon rappresenta questa nuova generazione di artisti che reinventano l’arte dell’illusione e scuotono i codici degli spettacoli di magia tradizionali. Sul palco porta freschezza e modernità con uno spettacolo al passo con i tempi.

Votato come « miglior spettacolo » al Festival Off di Avignone nel 2024, Léon vi immerge in un’immersione totale grazie all’uso di uno schermo gigante e all’interazione costante con il pubblico: ogni spettatore diventa attore della storia, dalla sua postazione o dal palco.

Accessibile a tutte le età, questo affascinante spettacolo esplora i misteri della magia con umorismo e poesia. Questo spettacolo vi farà ridere, emozionare, riflettere e soprattutto vivere un momento indimenticabile.

Illusione o coincidenza? La risposta vi aspetta sul palco.

Espanol :

Eso es lo que LÉON le invita a descubrir en su nueva creación, Illusion ou Coïncidence: una experiencia interactiva única que combina magia, mentalismo y tecnología.

Con millones de visitas en las redes sociales y apariciones destacadas en France Télévision y M6, Léon representa a esta nueva generación de artistas que reinventan el arte de la ilusión y sacuden los códigos de los espectáculos de magia tradicionales. En el escenario, aporta frescura y modernidad con un espectáculo en sintonía con los tiempos.

Elegido « mejor espectáculo » en el Festival Off de Aviñón en 2024, Léon le sumerge en una inmersión total gracias al uso de una pantalla gigante y a la interacción constante con el público: cada espectador se convierte en actor de la historia, desde su butaca o en el escenario.

Accesible a todas las edades, este fascinante espectáculo explora los misterios de la magia con humor y poesía. Este espectáculo le hará reír, emocionarse, pensar y, sobre todo, vivir un momento inolvidable.

¿Ilusión o casualidad? La respuesta le espera… en el escenario.

