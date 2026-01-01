Léon Illusion ou Coïncidence ? Place des Canadiens Bretteville L’Orgueilleuse Thue et Mue

Léon Illusion ou Coïncidence ?

Place des Canadiens Bretteville L'Orgueilleuse Le Studio Thue et Mue Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Et si les coïncidences n’étaient pas dues au hasard ?

Léon vous propose de les découvrir dans Illusion ou coïncidence une expérience interactive unique qui mêle magie, mentalisme et technologie.

Avec des millions de vues sur les réseaux sociaux et des apparitions remarquées à la télévision, ce jeune prodige vous plonge dans une immersion totale grâce à l’utilisation d’un écran géant et en interaction constante avec le public. Venez vivre un moment inoubliable avec ce spectacle fascinant et troublant qui explore avec humour et poésie les mystères de l’illusion.

Léon a été récompensé par le public du meilleur spectacle d’illusion sur le Festival off d’Avignon 2025.

Infos & réservations par téléphone. .

Place des Canadiens Bretteville L’Orgueilleuse Le Studio Thue et Mue 14740 Calvados Normandie +33 2 31 80 47 07 culture@thueetmue.fr

English : Léon Illusion ou Coïncidence ?

What if coincidences weren’t due to chance?

Léon invites you to discover them in Illusion or coincidence : a unique interactive experience combining magic, mentalism and technology.

