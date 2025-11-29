Léon Jouhaux, Itter, 43-45 Théâtre les 50 Saint-Jean-de-Gonville

Léon Jouhaux, Itter, 43-45

Le théâtre les 50 présente, Léon Jouhaux, Itter 43-45, pièce écrite par Frédéric Desbordes. Elle revêt une importance particulière en cette année où nous célébrons les 80 ans de la Libération.

English : Léon Jouhaux, Itter, 43-45

The Théâtre les 50 presents Léon Jouhaux, Itter 43-45, a play written by Frédéric Desbordes. It takes on particular significance in this year when we are celebrating the 80th anniversary of the Liberation.

German : Léon Jouhaux, Itter, 43-45

Das Theater Les 50 präsentiert Léon Jouhaux, Itter 43-45, ein Stück von Frédéric Desbordes. Es hat in diesem Jahr, in dem wir den 80. Jahrestag der Befreiung feiern, eine besondere Bedeutung.

Italiano :

Théâtre les 50 presenta Léon Jouhaux, Itter 43-45, uno spettacolo scritto da Frédéric Desbordes. È di particolare importanza nell’anno in cui si celebra l’80° anniversario della Liberazione.

Espanol :

Théâtre les 50 presenta Léon Jouhaux, Itter 43-45, una obra escrita por Frédéric Desbordes. Reviste especial importancia en el año en que celebramos el 80 aniversario de la Liberación.

