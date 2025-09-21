Leon mod Kozh – Le Finistère Nord à l’honneur ! Musée Départemental Breton Quimper

Leon mod Kozh – Le Finistère Nord à l’honneur ! Dimanche 21 septembre, 15h00, 18h30 Musée Départemental Breton Finistère

Dimanche 21 septembre, à 15h et 18h30 – Durée : 1h30

À 15h : selon les conditions météo, RDV dans la cour du musée – Sans réservation

À 18h30 : au cœur du musée, RDV à l’accueil du musée 15 minutes avant le début – Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T18:30:00 – 2025-09-21T20:00:00

Le cercle celtique Beg An Douar de Saint-Renan propose pour la première fois en Cornouaille, le Leon mod Kozh, un grand défilé autour du costume traditionnel breton. Entourés des cercles du Finistère Nord, invités pour l’occasion, découvrez l’évolution des costumes traditionnels du Léon au fil des siècles. À cette occasion, une grande diversité de costumes d’exception vous seront présentés !

Musée Départemental Breton 1 Rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper, France Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne 0298952160 https://musee-breton.finistere.fr

