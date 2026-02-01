Léona D. rencontre autour de son dernier livre

Bibliothèque Le Blé en Herbe
Erquy

Début : 2026-02-26 18:00:00

2026-02-26

Qui est la femme cachée derrière la célèbre Nadja d’André Breton ?

Entre littérature et enquête, Ella Balaert ressuscite la figure oubliée de Léona Delcourt, plus connue sous le nom de Nadja, muse iconique et amante éphémère d’André Breton.

Après un échange autour de l’écriture du texte et du personnage de Léona, l’autrice lira des extraits de son récit, mais aussi de Nadja et des lettres de Léona. La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces à l’issue de la rencontre.

Bibliothèque Le Blé en Herbe
1 Rue Guérinet
Erquy 22430
Côtes-d'Armor
Bretagne

