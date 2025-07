Léonard De Vinci Le génie absolu Place de la Grève Digoin

Léonard De Vinci Le génie absolu Place de la Grève Digoin vendredi 4 juillet 2025.

Léonard De Vinci Le génie absolu

Place de la Grève Dock 713 Digoin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 14:30:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

Date(s) :

2025-07-04

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Léonard de Vinci aurait pu passer

par Digoin en octobre 1516, lors de son voyage vers la France. Invité par le

roi François Ier, le génie italien quitte la ville de Florence à l’automne pour

s’installer au château du Clos Lucé, à Amboise. Alors âgé de 64 ans, Léonard

de Vinci franchit les Alpes, puis aurait emprunté la Loire, emportant avec lui

trois de ses chefs-d’œuvre, dont la célèbre Joconde…

Cet été, c’est une exposition immersive au Mais qui était vraiment Léonard de Vinci ?

Inventeur, ingénieur, peintre, architecte, anatomiste, philosophe… Léonard de

Vinci incarne à lui seul l’esprit de la Renaissance. Curieux de tout, il n’a cessé

de dessiner, d’expérimenter, de décortiquer la nature, les machines, le corps

humain et les lois qui régissent le monde. de l’univers du génie intemporel,

Léonard de Vinci qui arrive à Digoin. Du vendredi 4 juillet au dimanche 14

septembre 2025, le Dock 713 devient l’écrin de 50 maquettes à voir ou à

manipuler, conçues à partir des carnets d’inventions du maître florentin. Mais qui était vraiment Léonard de Vinci ?

Inventeur, ingénieur, peintre, architecte, anatomiste, philosophe… Léonard de

Vinci incarne à lui seul l’esprit de la Renaissance. Curieux de tout, il n’a cessé

de dessiner, d’expérimenter, de décortiquer la nature, les machines, le corps

humain et les lois qui régissent le monde. Se voulant pédagogique, le parcours de l’exposition du Dock713 offre toutes

les clés pour aborder chacune des facettes du génie de l’artiste-ingénieur. À travers une scénographie originale mêlant croquis géants, maquettes

animées, projections, jeux interactifs et expériences en réalité virtuelle,

l’exposition vous plonge dans l’univers fascinant d’un homme visionnaire,

bien en avance sur son temps. .

Place de la Grève Dock 713 Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 73 00 jbriand@ville-digoin.fr

English : Léonard De Vinci Le génie absolu

German : Léonard De Vinci Le génie absolu

Italiano :

Espanol :

L’événement Léonard De Vinci Le génie absolu Digoin a été mis à jour le 2025-06-18 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III