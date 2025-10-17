Léone, une histoire à poils ! Théâtre de Rungis Rungis

Léone, une histoire à poils ! Jeudi 19 février 2026, 10h30, 12h30 Théâtre de Rungis Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T10:30:00+01:00 – 2026-02-19T11:30:00+01:00

Fin : 2026-02-19T12:30:00+01:00 – 2026-02-19T13:30:00+01:00

Léone, une histoire à poils !

Un récit sur l’audace

écrit et imaginé par Sandrine Nicolas

d’après l’histoire vraie de Clémentine Delait

Un spectacle tout public à partir de 9 ans

Une forme librement inspirée du cabaret drag, entre récit et chansons

Une forme in situ / passe partout

Le projet

Léone est un être mi-femme, mi-cerf à l’allure d’une créature mythologique et burlesque.

Elle débarque, haut perchée avec sa coiffe aux bois de cerfs, sa barbe et son ukulélé. Elle vient nous parler d’audace à travers sa propre histoire et celle, incroyable, de Clémentine Delait, la célèbre femme à barbe des Vosges.

Clémentine Delait, dite, la femme à barbe, dès l’instant où elle a assumé sa pilosité extraordinaire qui faisait d’elle une drôle de dame, vit le monde s’ouvrir à elle jusqu’à devenir une vedette si ce n’est, un exemple.

« Léone, un récit à poil ! », est le récit « audacieux » que nous livre Léone, elle entrecoupe son histoire de chansons réalistes tirées notamment du répertoire de Fréhel. Elle nous parle de l’audace d’assumer toutes ses singularités à la face du monde, mais elle nous parle aussi de courage. Léone est incarnée par une comédienne, musicienne et chanteuse, Adèle Bachet.

Les thématiques

» Mon envie est d’aborder, à travers un personnage truculent à la fantaisie baroque, le sujet de l’audace. Pourquoi est-ce si difficile d’assumer nos différences, nos singularités, nos particularités ? Cela aborde, en creux le thème du jugement. Pourquoi juge-t-on ce qu’on ne reconnaît pas ? Pourquoi a-t-on si peur du regard des autres ? Pourquoi est-ce si compliqué d’assumer nos différences au sein d’un groupe et même auprès de nos ami.es ? » Sandrine Nicolas.

Une résidence d’écriture in situ dans une classe de CM1/CM2

L’autrice et metteuse en scène Sandrine Nicolas – Cie Echos Tangibles, a écrit en partie son texte en immersion dans une classe auprès d’écoliers d’Argenteuil.

Elle a construit cela en deux temps : Un temps où elle mène des ateliers d’écriture créative sur les thématiques du projet et un temps où elle est en immersion, s’inspirant de la vie de la classe/ du groupe pour son travail d’écriture.

Au cours des ateliers d’écriture, l’idée est de guider les élèves vers leur propre « récit audacieux ». On aborde les questions du jugement et de l’audace au sein du groupe : Qu’est-ce que s’affirmer ? Qu’est-ce qu’assumer ses différences ? Pourquoi certaines choses étonnantes ne choquent personnes alors que d’autres, oui ? Que serait une société sans jugement ? Est-ce possible ? Que racontent sur nous nos jugements ? Que nous transmettent les gens audacieux ? Qu’est-ce que c’est qu’être audacieux ?

Le spectacle a été créé en 2023, dans le cadre de la résidence Triennale de la compagnie Echos Tangibles à Argenteuil de septembre 2022 à Juin 2025.

Théâtre de Rungis 1 Place du Général de Gaulle 94150 Rungis Rungis 94150 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « echostangibles@gmail.com »}]

Echos Tangibles – Sandrine Nicolas

Mélie Néel