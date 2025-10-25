Léonid en concert au P’tit Bar (chanson) P’tit Bar de la Mairie Sainte-Marie-d’Attez

Léonid en concert au P’tit Bar (chanson)

P’tit Bar de la Mairie 87 Rue de l’École Sainte-Marie-d’Attez Eure

Début : 2026-04-25 21:00:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

23ème saison musicale du p’tit bar de la mairie à Sainte-Marie-d’Attez.

Réservations au 06 77 79 88 30. Les places réservées devront être retirées un quart d’heure avant le début du spectacle.

* Samedi 25 avril 2026

21h Léonid

(Ma vie son œuvre 1975 RENAUD 1985). Chanson.

Léonid un des surnoms dont l’affublait son père, Fabien embarque à 19 ans dans l’aventure Sinsemilia pendant 13 années. En 2023, il s’associe avec son cousin Rémi pour former le Duo qui prendra ce surnom. La scène est incontestablement le terrain de jeu favori de Léonid, l’endroit où se déploie toute la singularité du duo. Avec Ma vie, son œuvre Renaud 1975-1985 , le duo se fait trio et Léonid s’attache à ne rien lâcher de son identité musicale et scénique malgré la puissance et le poids du répertoire emprunté. Fabien et Rémi sont accompagnés à la guitare de Benoît Richou.

Entrée 10€ (étudiants 5€. gratuit- 12 ans). .

