Léonie est en avance Samedi 28 juin 2025 de 18h à 20h30. Théâtre de l'Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : Samedi 2025-06-28 18:00:00

fin : 2025-06-28 20:30:00

2025-06-28

Lors de cette soirée spéciale, la Compagnie des Têtes qui Tournent vous propose non pas une, mais deux pièces de théâtre !

Léonie est en avance ouvrira la soirée à 18h, suivie de Éponges à 20h30. Vous avez la possibilité d’assister à un seul spectacle au tarif de 10€, ou de profiter des deux pour 15€. Une occasion idéale de découvrir le travail de cette compagnie passionnée à travers deux univers bien distincts, entre comédie acide et satire mordante.







Léonie est en avance

Léonie, femme égocentrique et capricieuse, est sur le point d’accoucher avec un mois d’avance. Monsieur Toudoux, son mari, se plie en quatre pour tenter de répondre, avec beaucoup de gentillesse, à tous ses caprices. Mais c’est sans compter l’arrivée de beaux-parents qui le dénigrent et d’une redoutable sage-femme. De règlements de compte en situations absurdes, ce qui devait être un moment de joie va tourner, pour notre plus grand plaisir, à la catastrophe !







Eponges

Dans un monde où les médias se battent à coups de nombre de morts, un peuple oublié tente d’exister en créant lui-même sa propre guerre. Guerre dont les combattants ont fixé les règles, et quelles règles ! Mais rien n’y fait, les journalistes ne s’intéressent pas à eux, sauf un. La société de consommation avance et écrase tout, salit tout. Heureusement, de cette situation grotesque, surgit le rire. Celui où on rit de nous-mêmes. Des solutions vont être proposées, mais lesquelles et par qui ?







La Compagnie des Têtes qui Tournent

Créée en juillet 2023 par son président Jérôme Carta, la compagnie rassemble un groupe de comédiens amateurs passionnés de théâtre. Dans un souci de continuer à se perfectionner, leur choix est de travailler avec un metteur en scène professionnel et de créer un ou deux spectacles par an. Ces spectacles font, en général, l’objet d’une représentation unique. .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

For this special evening, the Compagnie des Têtes qui Tournent offers not one, but two plays!

German :

An diesem besonderen Abend bietet Ihnen die Compagnie des Têtes qui Tournent nicht nur ein, sondern gleich zwei Theaterstücke an!

Italiano :

Per questa serata speciale, la Compagnie des Têtes qui Tournent mette in scena non uno, ma due spettacoli!

Espanol :

Para esta velada tan especial, la Compagnie des Têtes qui Tournent pone en escena no una, sino dos obras de teatro

