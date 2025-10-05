LEONIE PERNET – AUDITORIUM SEYNOD Annecy

LEONIE PERNET Début : 2026-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

Depuis Le Cirque de Consolation, son deuxième album, un séisme a eu lieu dans la vie de Léonie Pernet. La musicienne s’est rendue au Niger, à la rencontre de sa famille paternelle, jusqu’alors inconnue. Au retour de son voyage, Léonie découvre un vers et un poème de René Char qui commence par “Comment vivre sans inconnu devant soi ?”. C’est ainsi que Léonie décide du nom de son troisième album : Poèmes pulvérisés. À la croisée des continents, elle y relie les ciels calcaires de la Marne de son enfance aux déserts du Niger et convoque un “nous” réconciliateur pour “réparer un peu le monde”, fusionnant les genres, brisant l’identité et les frontières, pour créer des ponts entre le Nord et le Sud. Guidée par une intuition profonde, la musicienne appelle au réveil, au sursaut, dans un monde qui vacille. Léonie Pernet est une musicienne électronique, DJ, batteuse et chanteuse. Après son premier album en 2018, elle est nommée aux Out d’or 2019 dans la catégorie coup d’éclat. De la musique classique et électronique en passant par la french pop, les rythmes africains, arabes et des sonorités expérimentales, Léonie Pernet a su développer au fur et à mesure de ses albums un style singulier. Tarif BDurée 1h30À partir de 8 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AUDITORIUM SEYNOD PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 74600 Annecy 74