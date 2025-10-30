LEONIE PERNET – ESPACE CULTUREL BUISSON Cherbourg En Cotentin

LEONIE PERNET Début : 2026-03-07 à 21:00. Tarif : – euros.

LÉONIE PERNET_electro popPour célébrer son nouvel album à venir « Poèmes Pulvérisés », Léonie Pernet – nouvelle figure saillante de la scène musicale hexagonale – pulvérise son cœur et celui du public.Autrice-compositrice-interprète, Léonie Pernet développe un univers musical foncièrement personnel, oscillant entre mélancolie et exaltation, à la croisée mouvante de plusieurs territoires (électronique, pop, musique de film …).Après « Crave » (2018) et « Le Cirque de Consolation » (2021), ses deux premiers albums encensés par la critique, “Poèmes Pulvérisés” paraîtra au printemps 2025.

ESPACE CULTUREL BUISSON Rue Ferdinand Buisson 50110 Cherbourg En Cotentin 50