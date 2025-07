Léonie Pernet + Fallen Alien l’Antipode Rennes

Léonie Pernet + Fallen Alien l’Antipode Rennes Jeudi 25 septembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs : 11€° Sortir! et carte ADMIT VIP / 16€ carte ADMIT + 12-18 ans / 18€ réduit* / 23€ plein*

* Majoration de 2€ sur place

° Tarif Sortir! disponible seulement aux bureaux des Trans, à l’Office du tourisme de Rennes ou sur tourisme-rennes.com

Découverte par beaucoup en 2013 aux Trans Musicales, lors de quatre concerts à L’Aire Libre en ouverture de Benjamin Clementine, Léonie Pernet a depuis tracé sa route, faisant évoluer son univers mutant au croisement des territoires de la pop, de la techno et de la musique de film. Après Crave en 2018, et Le Cirque de Consolation en 2021, l’autrice-compositrice, chanteuse et multi-instrumentiste sort en juin 2025 son nouvel album Poèmes Pulvérisés, toujours sur le label InFiné (Deena Abdelwahed, Frànçois & The Atlas Mountains, Labelle, Murcof, Rone…). Et nous fait aujourd’hui le plaisir de répondre à nouveau à l’invitation des Trans, cette fois sur la scène de l’Antipode, pour présenter en live ses nouvelles chansons électroniques alliant textes sensibles et pulsations dansantes.

Duo frère-soeur inspiré par la scène indépendante britannique, Fallen Alien façonne une musique hybride aux influences variées (Kae Tempest, King Krule, MGMT). Portée par une base trip hop, des guitares et des synthés analogiques, leurs morceaux oscillent entre spoken word percutant et lyrisme sombre. Accompagnés de deux musiciens, ils livrent en live une expérience intense, entre tension dramatique et atmosphères envoûtantes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-25T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-25T23:59:00.000+02:00

https://my.weezevent.com/leonie-pernet-lantipode

l’Antipode 75 Av. Jules Maniez, 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine