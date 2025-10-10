LEONIE PERNET – LE KLUBB / LE TANGRAM – EVREUX Evreux

LEONIE PERNET Début : 2025-10-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Autrice-compositrice-interprète, Léonie Pernet développe un univers musical profondément personnel, oscillant entre mélancolie et exaltation, à la croisée mouvante de plusieurs styles : électronique, pop, musique de film… Après les albums Crave en 2018 et Le Cirque de consolation en 2021, tous deux encensés part la critique, elle sort en juin 2025 son nouvel et très attendu LP Poèmes pulvérisés.Elle y interroge les turpitudes de notre époque avec sensibilité et lyrisme et confirme son statut d’ovni ultra-inspiré de la pop française. Cet album à la poésie envoutante nous embarque dans une balade onirique et pulvérise son cœur et, au passage, celui du public.

LE KLUBB / LE TANGRAM – EVREUX 1, AVENUE ARISTIDE BRIAND 27000 Evreux 27