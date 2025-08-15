Leonor et Annelise en concert Café Les Voyageurs Lanvéoc

Leonor et Annelise en concert Café Les Voyageurs Lanvéoc vendredi 15 août 2025.

Leonor et Annelise en concert

Café Les Voyageurs 7 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère

Début : 2025-08-15 20:08:00

2025-08-15

Toutes deux auteures compositrices interprètes, mélangent leurs univers à la fois proches et singuliers en toute sororité, poésie et émotion.

Une évidente complicité artistique et humaine à découvrir sur scène.

Les amoureux de chansons sont sûrs de faire une belle découverte !

L’une, AnneliSe Roche, tisse des histoires sur le fil entre mots et musique, entre conte et chanson. Elle dépeint des portraits sensibles, de rencontres en souvenirs d’enfance, leschoses de la vie, des détails touchants, évidents… indispensables, résonnant en chacun de nous.

Leonor Bolcatto, vous entraîne dans un univers singulier où les chansons ont de grands yeux remplis de malice, de nostalgie et de révolte. Tantôt conteuse, tantôt fée ou sorcière, elle puise son inspiration à cet endroit de l’intime qui fait naître, grandir, créer, s’émanciper, aimer. .

