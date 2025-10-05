LEONOR LEAL – ESPACE DES AUGUSTINS Montauban

LEONOR LEAL – ESPACE DES AUGUSTINS Montauban jeudi 11 décembre 2025.

Danseuse unique, née à Jerez de la Frontera, avec une solide formation en danse classique et espagnole, Leonor Leal a trouvé dans le Flamenco le véhicule idéal pour développer ses intérêts.Sa polyvalence lui permet de s’adapter à des contextes très divers et de relever des défis qui lui ouvrent des portes pour continuer à grandir en tant qu’artiste. Leonor a commencé sa carrière en tant que membre d’importantes compagnies de Flamenco telles que celles d’Antonio « El Pipa » ou le Ballet Flamenco de Andalucía, alors dirigé par Cristina Hoyos. En 2008, elle présente son premier spectacle dans lequel elle joue avec les codes en dansant aussi bien sur du baroque, que du jazz, de la musique électronique et de la musique contemporaine.

ESPACE DES AUGUSTINS 27 RUE DES AUGUSTINS 82000 Montauban 82