LEON’S CLOWN St-Léons Saint-Léons

Saint-Léons Aveyron

LÉONS’CLOWN Saint-Léons

10 & 11 octobre 2025 Salle des fêtes

Préparez-vous à un week-end magique, pétillant, plein de rires et d’émerveillement ! On dégaine le nez rouge, les sourires XXL et les paillettes. Entre spectacles, ateliers, scène

Programme

Vendredi 10

19h30 ouverture des portes, buvette en musique

20h30 spectacle « El famoso le plus grand magicien du monde! » avec René Molinier, compagnie « Doun »

Durée 50 min, participation au chapeau

Samedi 11 octobre

10h00 à 11h30 Atelier découverte du clown pour tous avec José BLANCHARD El Famoso

14h30 Spectacle « Fausto la dolce vita »

Durée: 25 min

15h15 Spectacle « Cunégonde s’en maille » avec Corinne DEFIVES

Durée: 30 min, participation au chapeau

16h00 17h00 Scène ouverte des Clowns d’Aveyron, Lozère et d’ailleurs…

17h15 18h00 Spectacle » Des cailloux sur toutes les routes » avec lona CAFFA Participation au chapeau

18h30 Spectacle « La tourniquete intérieure » avec RolKa Bol’art Durée: 50min, participation au chapeau

20h30 Spectacle « L’amour est une courbe » avec Bruno MORERA, Compagnie « La paillasse »

Durée: 50 min, participation au chapeau

22h00 « Le très grand bal des clowns » avec « Ami8 et Lupuscand

Dimanche 12 octobre

9h00 à 13h Stage d’approfondissement découverte du clown mené par le « clown globe trotter », Bruno MORERA, Compagnie « La paillasse »

Tarif: 30€/pers Inscription au 06 45 00 84 34 ou blanchardjos@yahoo.fr

.

Saint-Léons 12780 Aveyron Occitanie +33 6 42 55 50 71

