Léopold Buatois en concert piano classique Contrepoint Café-Théâtre Agen samedi 27 décembre 2025.
Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 17 – 17 – 20 EUR
Début : 2025-12-27
Le talentueux pianiste Léopold Buatois vous proposera un programme raffiné mêlant Schumann, Rachmaninov et Debussy, sublimés par les sonorités d’un magnifique piano Schimmel.
Le Contrepoint Café-Théâtre renoue avec ses Instants Classiques pour une soirée d’exception !
Une parenthèse musicale élégante et sensible, à savourer au cœur de l’hiver… .
English : Léopold Buatois en concert piano classique
Talented pianist Léopold Buatois presents a refined program of Schumann, Rachmaninov and Debussy, enhanced by the sounds of a magnificent Schimmel piano.
