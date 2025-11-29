Léopold Buatois en concert piano classique Contrepoint Café-Théâtre Agen

Léopold Buatois en concert piano classique

Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Le talentueux pianiste Léopold Buatois vous proposera un programme raffiné mêlant Schumann, Rachmaninov et Debussy, sublimés par les sonorités d’un magnifique piano Schimmel.

Le Contrepoint Café-Théâtre renoue avec ses Instants Classiques pour une soirée d’exception !

Une parenthèse musicale élégante et sensible, à savourer au cœur de l’hiver… .

Contrepoint Café-Théâtre 21 Avenue du Général de Gaulle Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 98 42 42 contrepoint.agen@gmail.com

English : Léopold Buatois en concert piano classique

Talented pianist Léopold Buatois presents a refined program of Schumann, Rachmaninov and Debussy, enhanced by the sounds of a magnificent Schimmel piano.

