LEOPOLD LEMARCHAND – CARGO DE NUIT Arles

LEOPOLD LEMARCHAND Début : 2025-11-06 à 21:00. Tarif : – euros.

Cargo de nuit en accord avec SICK PILOT COMPANY & M&G présente LEOPOLD LEMARCHANDJe parle de la mort, d’un chihuahua ou encore de ma grand-mère. Un seul des deux survit à la fin du spectacle, mais il faut venir le voir pour savoir qui (le chien va bien).Léopold LemarchandSpectacle recommandé à partir de 16 ans.Auteur : Léopold Lemarchand, Cyril HivesMise en scène : Nicolas Vital

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CARGO DE NUIT 7 AVENUE SADI CARNOT 13200 Arles 13