LEOPOLD LEMARCHAND – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

LEOPOLD LEMARCHAND Début : 2025-12-17 à 20:30. Tarif : – euros.

Je parle de la mort, d’un chihuahua ou encore de ma grand-mère. Un seul des deux survit à la fin du spectacle, mais il faut venir le voir pour savoir qui (le chien va bien).Léopold LemarchandSpectacle recommandé à partir de 16 ans.Auteur : Léopold Lemarchand, Cyril HivesMise en scène : Nicolas Vital Mentions de production : SICK PILOT COMPANY & M&G Extrait de presse : “Léopold Lemarchand s’essaye sur scène avec réussite, dans un subtil mélange d’absurde, d’intimité et de fraîcheur.” – Le Nouvel Obs

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10