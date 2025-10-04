LÉOPOLD LEMARCHAND – L’Européen Paris

LÉOPOLD LEMARCHAND Début : 2025-10-04 à 19:30.

Sick Pilot Company & M&G présententLÉOPOLD LEMARCHANDJe parle de la mort, d’un chihuahua ou encore de ma grand-mère. Un seul des deux survit à la fin du spectacle, mais il faut venir le voir pour savoir qui (le chien va bien).Léopold LemarchandArtiste : Léopold LemarchandAuteurs : Léopold Lemarchand, Cyril HivesMise en scène : Nicolas Vital Genre : One Man Show

L’Européen 5, RUE BIOT 75017 Paris 75