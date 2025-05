Léopold Lemarchand : Premier spectacle – Compagnie du Café-Théâtre Nantes, 30 mai 2025 20:30, Nantes.

Gratuit : non 18 € / 23 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur nantes-spectacles.com Tout public, Adulte

« Je parle de la mort, d’un chihuahua ou encore de ma grand-mère. Un seul des deux survit à la fin du spectacle, mais il faut venir le voir pour savoir qui (le chien va bien). » Léopold Lemarchand Public : à partir de 16 ans

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/