LÉOU DOUDOU ? Montpellier

LÉOU DOUDOU ?

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Nina se prépare à partir dormir chez sa mamie. Elle joue à s’installer avec sa valise, imaginant avec ses jouets les amusements de la journée, le repas, puis le moment de l’endormissement …jusqu’à ce qu’elle se rende compte qu’elle n’a pas son doudou.

Grâce aux conseils de ses deux marionnettes, elle va apprendre à le chercher en jouant … à ranger ses affaires !

Enfin, après l’avoir retrouvé, elle s’approprie la scène du départ, avec sérénité.

Sur réservation

Durée 30 minutes De 6 mois à 5 ans

Tarif unique 8€

Théâtre et marionnettes .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

English :

Nina is getting ready to go and sleep at her grandma?s. She plays at settling in with her suitcase, imagining with her toys the fun of the day, the meal, then the moment when she falls asleep? until she realizes that she doesn’t have her cuddly toy.

