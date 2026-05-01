Lepeintrinconnu®️ et Josy Rivet exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Châtelaillon-Plage

Lepeintrinconnu®️ et Josy Rivet exposent à l’espace Carnot

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

lepeintrinconnu®️ et Josy Rivet exposent peintures et sculptures à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 32 22 50 claudebonnefon@orange.fr

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English :

lepeintrinconnu®️ and Josy Rivet exhibit paintings and sculptures at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.

L’événement Lepeintrinconnu®️ et Josy Rivet exposent à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage