Lepeintrinconnu®️ et Josy Rivet exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage
Lepeintrinconnu®️ et Josy Rivet exposent à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage lundi 25 mai 2026.
Châtelaillon-Plage
Lepeintrinconnu®️ et Josy Rivet exposent à l’espace Carnot
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-25
lepeintrinconnu®️ et Josy Rivet exposent peintures et sculptures à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.
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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 32 22 50 claudebonnefon@orange.fr
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English :
lepeintrinconnu®️ and Josy Rivet exhibit paintings and sculptures at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.
L’événement Lepeintrinconnu®️ et Josy Rivet exposent à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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