L’Epercienne Lavancia-Epercy
L’Epercienne Lavancia-Epercy dimanche 3 mai 2026.
Lavancia-Epercy
L’Epercienne
Stade de Lavancia Epercy Lavancia-Epercy Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 14:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Course trail et randonnée pédestre le dimanche 3 mai 2026 au stade de Lavancia Epercy.
Trail La Grande Boucle (22km) 950m D+ | Départ 9h00 | 20€
Trail La Petite Boucle (10km) 300m D+ | Départ 9h30 | 12€
Randonnées (6km et 10km) 200m ou 300m D+ | Départ 9h40 | 6€
Courses Enfants De 3 à 10 ans | À partir de 14h00
Buvette et repas (13€) prévus sur place pour reprendre des forces ! Possibilité de réserver votre repas directement en ligne. .
Stade de Lavancia Epercy Lavancia-Epercy 01590 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : L’Epercienne
L’événement L’Epercienne Lavancia-Epercy a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE