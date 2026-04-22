Lavancia-Epercy

L’Epercienne

Stade de Lavancia Epercy Lavancia-Epercy Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 14:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Course trail et randonnée pédestre le dimanche 3 mai 2026 au stade de Lavancia Epercy.

Trail La Grande Boucle (22km) 950m D+ | Départ 9h00 | 20€

Trail La Petite Boucle (10km) 300m D+ | Départ 9h30 | 12€

Randonnées (6km et 10km) 200m ou 300m D+ | Départ 9h40 | 6€

Courses Enfants De 3 à 10 ans | À partir de 14h00

Buvette et repas (13€) prévus sur place pour reprendre des forces ! Possibilité de réserver votre repas directement en ligne. .

Stade de Lavancia Epercy Lavancia-Epercy 01590 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : L’Epercienne

L’événement L’Epercienne Lavancia-Epercy a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE