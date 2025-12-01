L’Ephémère Boutique de Noël Maison de Pays Le Faou
Maison de Pays 39 Place aux Foires Le Faou Finistère
Début : 2025-12-12 10:00:00
fin : 2025-12-24 18:00:00
2025-12-12 2025-12-17
Les artistes et artisanes, artisans de la boutique L’Ephémère du Faou vous accueillent à partir du 12 décembre 2025 jusqu’au 24 décembre.
Vous pourrez apprécier les créations en céramique, bois, métal, textile, illustrations et papier.
Nous vous accueillons de 10h à 18h les 12 et 13 décembre, puis du 17 au 24 décembre au 39 place aux foires, Maison de pays de la commune du Faou .
