L’épicerie de la fin du monde Hall Rennes Vendredi 27 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Dans cette épicerie, on ne vend rien mais on réfléchit.

Dans cette _épicerie_, on envisage collectivement des solutions aux enjeux environnementaux pour éviter que ne se produise…la fin du monde ! L’inventaire de tout ce qu’il est impératif de changer dans les modes contemporains de consommation, de circulation et de vie.

Cette installation artistique et participative est présentée par des stagiaires du dispositif **PREPA Avenir Jeunes** issu·es de différents organismes de formation bretons et sont accompagné.e.s des intervenant.e.s de **PULSART**, association nationale d’actions artistiques, culturelles et éducatives, installée au Village des Solutions de l’**AFPA d’Auray** dans le Morbihan.

Début : 2026-03-27T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T17:00:00.000+01:00

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



