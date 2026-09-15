Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

L’Epicerie du Val fête ses 2 ans !

25 rue petites boucheries Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:50:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

L’Épicerie du Val fête ses 2 ans !

Pour célébrer ses 2 ans, nous vous invitons le vendredi 18 septembre à partir de 17h.

Accueil festif autour d’un verre de l’amitié, et apéritif dînatoire ! .

25 rue petites boucheries Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr

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English : L’Epicerie du Val fête ses 2 ans !

L’événement L’Epicerie du Val fête ses 2 ans ! Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Haut Val De Sèvre