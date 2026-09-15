UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Maixent-l'École

L’Epicerie du Val fête ses 2 ans ! Saint-Maixent-l’École

vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Maixent-l'École

L’Epicerie du Val fête ses 2 ans ! Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
17:50:00
Adresse
25 rue petites boucheries
Ville
79400 Saint-Maixent-l'École
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Maixent-l’École

L’Epicerie du Val fête ses 2 ans !

25 rue petites boucheries Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:50:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

L’Épicerie du Val fête ses 2 ans !

Pour célébrer ses 2 ans, nous vous invitons le vendredi 18 septembre à partir de 17h.

Accueil festif autour d’un verre de l’amitié, et apéritif dînatoire !   .

25 rue petites boucheries Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82  lepicerieduval@soliniort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Epicerie du Val fête ses 2 ans !

L’événement L’Epicerie du Val fête ses 2 ans ! Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Haut Val De Sèvre

À voir aussi à Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres)