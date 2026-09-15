L’Epicerie du Val fête ses 2 ans ! Saint-Maixent-l’École
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
L’Epicerie du Val fête ses 2 ans !
25 rue petites boucheries Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:50:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
L’Épicerie du Val fête ses 2 ans !
Pour célébrer ses 2 ans, nous vous invitons le vendredi 18 septembre à partir de 17h.
Accueil festif autour d’un verre de l’amitié, et apéritif dînatoire ! .
25 rue petites boucheries Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr
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English : L’Epicerie du Val fête ses 2 ans !
L’événement L’Epicerie du Val fête ses 2 ans ! Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Haut Val De Sèvre
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