L’Epicerie du Val souffle sa 1ère bougie ! Saint-Maixent-l’École

L’Epicerie du Val souffle sa 1ère bougie ! Saint-Maixent-l’École vendredi 26 septembre 2025.

L’Epicerie du Val souffle sa 1ère bougie !

25 rue petites boucheries Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

L’Épicerie du Val fête ses 1 an !

Pour célébrer cette première année, nous vous invitons le vendredi 26 septembre à partir de 17h.

Au programme dégustation de produits locaux et un moment convivial ouvert à toutes et tous.

Un grand merci à nos clients, bénévoles, partenaires et producteurs qui contribuent à faire vivre cette aventure.

Venez nombreux souffler la première bougie de l’Épicerie du Val ! .

25 rue petites boucheries Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr

English : L’Epicerie du Val souffle sa 1ère bougie !

German : L’Epicerie du Val souffle sa 1ère bougie !

Italiano :

Espanol : L’Epicerie du Val souffle sa 1ère bougie !

L’événement L’Epicerie du Val souffle sa 1ère bougie ! Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Haut Val De Sèvre