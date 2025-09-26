L’Epicerie du Val souffle sa 1ère bougie ! Saint-Maixent-l’École
L’Epicerie du Val souffle sa 1ère bougie ! Saint-Maixent-l’École vendredi 26 septembre 2025.
L’Epicerie du Val souffle sa 1ère bougie !
25 rue petites boucheries Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
L’Épicerie du Val fête ses 1 an !
Pour célébrer cette première année, nous vous invitons le vendredi 26 septembre à partir de 17h.
Au programme dégustation de produits locaux et un moment convivial ouvert à toutes et tous.
Un grand merci à nos clients, bénévoles, partenaires et producteurs qui contribuent à faire vivre cette aventure.
Venez nombreux souffler la première bougie de l’Épicerie du Val ! .
25 rue petites boucheries Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr
English : L’Epicerie du Val souffle sa 1ère bougie !
German : L’Epicerie du Val souffle sa 1ère bougie !
Italiano :
Espanol : L’Epicerie du Val souffle sa 1ère bougie !
L’événement L’Epicerie du Val souffle sa 1ère bougie ! Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Haut Val De Sèvre