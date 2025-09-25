L’Epiphanie, venez partager la galette des rois Domaine Jean Becker ! Zellenberg
L’Epiphanie, venez partager la galette des rois Domaine Jean Becker !
4 route d'Ostheim Zellenberg Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Mardi 2026-01-06 17:00:00
2026-01-06
Venez partager la galette des rois au domaine Jean Becker et vous serez peut-être roi ou reine ! Des vins bios du domaine accompagneront cette dégustation.
4 route d’Ostheim Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 16
English :
Come and share the galette des rois at the Jean Becker estate and you may be king or queen! Organic wines of the domain will accompany this tasting.
German :
Kommen Sie auf die Domaine Jean Becker, um den Dreikönigskuchen zu teilen, und vielleicht werden Sie König oder Königin! Bioweine des Weinguts werden diese Verkostung begleiten.
Italiano :
Venite a condividere la galette des rois nella tenuta Jean Becker e potrete essere re o regina! La degustazione sarà accompagnata dai vini biologici della tenuta.
Espanol :
Venga a compartir la galette des rois en la finca Jean Becker y podrá ser rey o reina Los vinos ecológicos de la finca acompañarán esta cata.
