L’Epiphanie, venez partager la galette des rois Domaine Jean Becker ! Zellenberg

L’Epiphanie, venez partager la galette des rois Domaine Jean Becker !

Début : Mardi 2026-01-06 17:00:00
Venez partager la traditionnelle galette des rois entre amis ou en famille, en accord avec les vins bio du domaine Becker.   .

4 route d’Ostheim Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 16 

English :

Come and share the galette des rois at the Jean Becker estate and you may be king or queen! Organic wines of the domain will accompany this tasting.

German :

Kommen Sie auf die Domaine Jean Becker, um den Dreikönigskuchen zu teilen, und vielleicht werden Sie König oder Königin! Bioweine des Weinguts werden diese Verkostung begleiten.

Italiano :

Venite a condividere la galette des rois nella tenuta Jean Becker e potrete essere re o regina! La degustazione sarà accompagnata dai vini biologici della tenuta.

Espanol :

Venga a compartir la galette des rois en la finca Jean Becker y podrá ser rey o reina Los vinos ecológicos de la finca acompañarán esta cata.

