Informations pratiques

Zellenberg

L’Epiphanie, venez partager la galette des rois – Domaine Jean Becker !

4 route d’Ostheim Zellenberg Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2027-01-06 17:00:00

fin : 2027-01-06

Date(s) :

2027-01-06

Venez partager la galette des rois au domaine Jean Becker et vous serez peut-être roi ou reine ! Des vins bios du domaine accompagneront cette dégustation.

Venez partager la traditionnelle galette des rois entre amis ou en famille, en accord avec les vins bio du domaine Becker. .

4 route d’Ostheim Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 16

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English :

Come and share the « galette des rois » at the Jean Becker estate and you may be king or queen! Organic wines of the domain will accompany this tasting.

L’événement L’Epiphanie, venez partager la galette des rois – Domaine Jean Becker ! Zellenberg a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr