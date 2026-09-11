L’Epiphanie, venez partager la galette des rois – Domaine Jean Becker ! Zellenberg
mercredi 6 janvier 2027 · Zellenberg
Informations pratiques
Zellenberg
L’Epiphanie, venez partager la galette des rois – Domaine Jean Becker !
4 route d’Ostheim Zellenberg Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2027-01-06 17:00:00
fin : 2027-01-06
Date(s) :
2027-01-06
Venez partager la galette des rois au domaine Jean Becker et vous serez peut-être roi ou reine ! Des vins bios du domaine accompagneront cette dégustation.
Venez partager la traditionnelle galette des rois entre amis ou en famille, en accord avec les vins bio du domaine Becker. .
4 route d’Ostheim Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 16
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English :
Come and share the « galette des rois » at the Jean Becker estate and you may be king or queen! Organic wines of the domain will accompany this tasting.
L’événement L’Epiphanie, venez partager la galette des rois – Domaine Jean Becker ! Zellenberg a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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