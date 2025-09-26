L’éplucheur de pages Montbard

L'éplucheur de pages Montbard vendredi 26 septembre 2025.

Passage Georges Brassens Montbard Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-09-26 18:30:00

2025-09-26

C’est dans une ambiance boudoir, matières douces et lumière tamisée, que les Éplucheurs de pages converseront sur Amours et désamours, sujet Ô combien féconds de la littérature d’hier et d’aujourd’hui. Adolescent et adulte. Gratuit Sur inscription. .

Passage Georges Brassens Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 27 32 mediatheque@montbard.fr

