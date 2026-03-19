L’épopée Bull informatique au musée de la Mécanographie Musée de la mécanographie Belfort

L’épopée Bull informatique au musée de la Mécanographie

Musée de la mécanographie 5 Rue Jacqueline Auriol Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

L’usine de production des éléments électromécaniques de Bull, présente à Belfort pendant 40 ans, fut un marqueur dans la vie de la cité et signa les prémices de l’informatique. Découvrez son histoire et ses machines toujours en état de marche au musée de la Mécanographie.

A partir de 14 ans. Sur réservation .

Musée de la mécanographie 5 Rue Jacqueline Auriol Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90 accueil@belfort-tourisme.com

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English : L’épopée Bull informatique au musée de la Mécanographie

L’événement L’épopée Bull informatique au musée de la Mécanographie Belfort a été mis à jour le 2026-03-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)