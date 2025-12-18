L’épopée clunisienne en Bourgogne du sud Le Montsac Saint-Christophe-en-Brionnais

L’épopée clunisienne en Bourgogne du sud

Le Montsac 12, chemin de la Gobelette Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Exposition sous forme de 10 roll-up présentant Cluny et la candidature des sites clunisiens du Charolais-Brionnais au patrimoine mondial de l’UNESCO. .

Le Montsac 12, chemin de la Gobelette Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 90 29 cep.charolaisbrionnais@gmail.com

