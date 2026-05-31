L’épopée de Bani Hilal, Al-Sirah Al-Hilaliyyah, السّيرة الهلاليّة, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts

L’épopée de Bani Hilal, Al-Sirah Al-Hilaliyyah, السّيرة الهلاليّة Samedi 27 juin, 17h30 Cité internationale de la langue française Aisne

Tarif plein : 15€ Tarif réduit (étudiant, demandeurs d’emploi, minima sociaux, moins de 26 ans) : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T17:30:00+02:00 – 2026-06-27T19:45:00+02:00

Fin : 2026-06-27T17:30:00+02:00 – 2026-06-27T19:45:00+02:00

Un récit inscrit au Patrimoine immatériel de l’Unesco

Dans une célébration visuelle, musicale et théâtrale, le metteur en scène palestinien Bashar Murkus entreprend de porter à la scène la plus importante épopée orale arabe : L’Épopée de Bani Hilal.

Véritable « Iliade arabe » inscrite au Patrimoine immatériel de l’Unesco en 2008, ce récit des origines rapporte la migration de la tribu des Banī Hilāl sur la péninsule arabique jusqu’en Tunisie. Cette saga arabe légendaire est racontée et transmise oralement dans toute la région arabe depuis le XIVe siècle, chantée et célébrée par des poètes populaires à travers les générations. On y suit la vie extraordinaire d’Abū Zaid al-Hilālī, garçon exilé dans son enfance à cause de la couleur de sa peau, réfugié démuni qui devient l’une des plus célèbres légendes arabes. L’épopée est aujourd’hui menacée d’extinction, préservée seulement par une poignée de poètes populaires de Haute-Égypte.

Pour mettre en scène ce spectacle, Bashar Murkus a réécrit l’épopée, s’appuyant sur d’anciennes documentations, des publications et de rares enregistrements de poètes anciens récitant la saga : il s’est basé sur la grande version syrienne (Ash-Shāmiyyah) de l’épopée Bani Hilal, sur les documents du chercheur Abdel Rahman Al-Abnoudi, sur les enregistrements des deux grands poètes de la Haute-Égypte, Jaber Abu Hassan et Sayed Al-Dawi, ainsi que sur les contes de nos grands-mères.

Sur scène, sept jeunes acteurs utilisent le chant, la musique, la danse, le jeu d’ombres et les marionnettes ; au service d’un spectacle grandiose débordant de musique, d’images et de poésie.

Spectacle en arabe, surtitré en français

Cité internationale de la langue française 1 Place Aristide Briand, 02600 Villers-Cotterêts, France Villers-Cotterêts 02600 Pisseleux Aisne Hauts-de-France 0364924343 https://www.cite-langue-francaise.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/produits-seances?site=2324065456630401647&famille=2601959122330401459 »}]

Un récit inscrit au Patrimoine immatériel de l’Unesco

©Al Sirah @Khulood basel