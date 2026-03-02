L’Épopée de Gilgamesh – Conte masqué Théâtre Mandapa Paris Vendredi 13 mars, 20h30 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

L’Épopée de Gilgamesh fut écrite sur 12 tablettes d’argile vers 2650 avant notre ère… Les historiens la considèrent comme la mère fondatrice des épopées de notre monde…

Pour ces raisons, elle est enseignée dans les collèges en France, depuis plusieurs années. Elle contient des éléments principaux de la spiritualité et de la pensée humaine tels que :

L’homme vient du sable et revient au sable, la conception du Paradis, Adam et Eve…

Saadi Y. B. est un acteur-mime-écrivain qui a réalisé de nombreux spectacles et écrit de nombreux livres tels que « Babylone mon éternel amour » (théâtre), « Un jardin suspendu à un jardin d’amour « (poésie)…

Il a réalisé aussi 4 longs métrages tels que : « L’Épopée de Gilgamesh » et « Le jardinier des rêves »

Et bientôt un recueil de poésie…

Début : 2026-03-13T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-13T22:00:00.000+01:00

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/lepopee-de-gilgamesh-1 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

