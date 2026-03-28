L’épopée de Jean de Dunois le temps des combats Châteaudun
L’épopée de Jean de Dunois le temps des combats Châteaudun samedi 11 avril 2026.
L’épopée de Jean de Dunois le temps des combats
Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 17:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Tout au long du week-end, plongez dans l’univers des hommes d’armes avec des présentations de combats de chevaliers, des présentations de savoir-faire médiévaux et des initiations. Tarif d’entrée habituel du monument (gratuit -26 ans).
Tout au long du week-end, plongez dans l’univers des hommes d’armes à travers des tournois spectaculaires où des combattants en armure s’affronteront selon les techniques du 15e siècle. Entre deux affrontements, découvrez les savoir-faire de l’époque fabrication de cottes de mailles, forge pour la réparation des armures, travail du cuir ou confection d’amulettes. Initiez-vous également au tir à l’arc et à différentes armes d’époque, du longbow à la fronde, sans oublier les premières armes à feu. Une visite exceptionnelle du château vous permettra enfin de mieux comprendre son architecture militaire et les stratégies de défense médiévales. .
Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 94 02 90 chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr
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English :
Throughout the weekend, immerse yourself in the world of men-at-arms, with presentations of knightly combat, medieval skills and initiations. Normal monument admission (free for under-26s).
L’événement L’épopée de Jean de Dunois le temps des combats Châteaudun a été mis à jour le 2026-03-28 par OT GRAND CHATEAUDUN
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