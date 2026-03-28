L’épopée de Jean de Dunois le temps des combats

Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Tout au long du week-end, plongez dans l’univers des hommes d’armes avec des présentations de combats de chevaliers, des présentations de savoir-faire médiévaux et des initiations. Tarif d’entrée habituel du monument (gratuit -26 ans).

Tout au long du week-end, plongez dans l’univers des hommes d’armes à travers des tournois spectaculaires où des combattants en armure s’affronteront selon les techniques du 15e siècle. Entre deux affrontements, découvrez les savoir-faire de l’époque fabrication de cottes de mailles, forge pour la réparation des armures, travail du cuir ou confection d’amulettes. Initiez-vous également au tir à l’arc et à différentes armes d’époque, du longbow à la fronde, sans oublier les premières armes à feu. Une visite exceptionnelle du château vous permettra enfin de mieux comprendre son architecture militaire et les stratégies de défense médiévales. .

Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 94 02 90 chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

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English :

Throughout the weekend, immerse yourself in the world of men-at-arms, with presentations of knightly combat, medieval skills and initiations. Normal monument admission (free for under-26s).

L’événement L’épopée de Jean de Dunois le temps des combats Châteaudun a été mis à jour le 2026-03-28 par OT GRAND CHATEAUDUN