L’ÉPOPÉE DE LA PIRATERIE BARBARESQUE EN MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE Saint-Estève
L’ÉPOPÉE DE LA PIRATERIE BARBARESQUE EN MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE Saint-Estève lundi 13 avril 2026.
L’ÉPOPÉE DE LA PIRATERIE BARBARESQUE EN MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE
6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 18:30:00
fin : 2026-04-13 19:30:00
Date(s) :
2026-04-13
CEPS animé par Monique Hernandez–Rousset .Formatrice honoraire en pédagogie générale et didactique de l’histoire au Centre de formation des maîtres (IUFM de Perpignan).
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6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95
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English :
CEPS led by Monique Hernandez-Rousset, honorary trainer in general education and history didactics at the Centre de formation des maîtres (IUFM de Perpignan).
L’événement L’ÉPOPÉE DE LA PIRATERIE BARBARESQUE EN MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE Saint-Estève a été mis à jour le 2026-03-16 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME