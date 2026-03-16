L’ÉPOPÉE DE LA PIRATERIE BARBARESQUE EN MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE

6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 18:30:00

fin : 2026-04-13 19:30:00

Date(s) :

2026-04-13

CEPS animé par Monique Hernandez–Rousset .Formatrice honoraire en pédagogie générale et didactique de l’histoire au Centre de formation des maîtres (IUFM de Perpignan).

.

6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CEPS led by Monique Hernandez-Rousset, honorary trainer in general education and history didactics at the Centre de formation des maîtres (IUFM de Perpignan).

L’événement L’ÉPOPÉE DE LA PIRATERIE BARBARESQUE EN MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE Saint-Estève a été mis à jour le 2026-03-16 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME