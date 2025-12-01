l’Épopeé de Pénélope Rue Georges Schiever Avallon

l’Épopeé de Pénélope

Rue Georges Schiever Marché Couvert Avallon Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Comment attendre sans perdre le fil ?

Comment, face à l’absence, tisser encore des jours et des nuits ?

L’Épopée de Pénélope une Odyssée tricotée est le récit de l’Odyssée d’Ulysse vue par celle qui reste. Vingt années à espérer, à douter, à tricoter inlassablement, à confier ses pensées à un chat nommé Claude et aux promesses incertaines de l’horoscope.

Un jour, un fil s’anime, un poisson en laine frétille au bout de l’aiguille… et tout bascule Pénélope plonge dans son panier, traverse tempêtes et océans, devient marionnette tricotée et transforme sa corbeille en voilier.

Au gré des mailles, elle raccommode la mer et reprend le tissu de sa vie.

Compagnie Les Illustres Enfants Juste

Interprètes Marjolaine Juste, Ophélia Bard et Crystel Galli

À partir de 5 ans 1/2 Durée 55 min suivi d’un goûter .

Rue Georges Schiever Marché Couvert Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 48 23 03 serviceculture@ville-avallon.fr

