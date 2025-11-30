L’Épopée du capitaine Scott à la Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris Paris

Protagoniste majeur de la campagne britannique d’exploration en Antarctique, Robert Falcon Scott y a mené deux expéditions au début du XXe siècle. Baptisée Terra Nova, le seconde – qui visait à conquérir le pôle Sud au moins autant qu’à réaliser des observations scientifiques – a démarré en 1910 et s’est achevée tragiquement en 1912 : parvenus au pôle Sud peu après un équipage norvégien, Scott et ses compagnons sont morts de fatigue, de faim et de froid au cours du voyage de retour… Aujourd’hui légendaire, leur épopée est reconstituée avec une très dynamique expressivité au fil de ce spectacle. Enregistré pour être ensuite diffusé en podcast, il alterne ou superpose parties musicales, scènes jouées et inserts narratifs – le tout enrichi de bruitages et d’effets sonores divers.

Déployée ici sur scène, avec entre autres l’orchestre du CRR de Paris et de jeunes élèves de la Prépa’ Théâtre 93, une foisonnante fiction radiophonique retrace la mythique ultime expédition en Antarctique de l’officier anglais Robert Falcon Scott.

Le dimanche 30 novembre 2025

de 16h00 à 17h15

Le dimanche 30 novembre 2025

de 11h00 à 12h15

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-30T17:00:00+01:00

fin : 2025-11-30T18:15:00+01:00

Date(s) : 2025-11-30T11:00:00+02:00_2025-11-30T12:15:00+02:00;2025-11-30T16:00:00+02:00_2025-11-30T17:15:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/spectacle-en-famille/28355-lepopee-du-capitaine-scott