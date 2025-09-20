L’épopée du Mahabharata (Milena Salvini, Jacques Oger) Le Mandapa Paris

L’épopée du Mahabharata (Milena Salvini, Jacques Oger) Samedi 20 septembre, 17h00 Le Mandapa Paris

Dans le cadre des 50 ans du Mandapa

Le film, tourné en 1981 et 1983, tend à transposer les événements de l’épopée, à la manière d’un opéra filmé… Il est tourné en décors naturels dans divers sites de la Ville de Caen et dans la forêt de Verrières-le-Buisson…

La troupe, avec ses percussionnistes et maquilleurs-accessoiristes comprend 22 artistes, en majorité de l’Institution Kalamandalam, une des plus réputées du Kerala…

La première projection officielle a lieu au Musée GUIMET, dans le cadre de son festival sur les Théâtres d’Asie…

Puis, de nombreuses projections suivent à Paris et en Province, le plus souvent présentées par Milena Salvini…

Les équipes :

Directeurs de la photo : Etienne CARTON de GRAMMONT (1981) et Georges BOURDELON (1983)

Caméras : Etienne CARTON DE GRAMMONT, Georges BOURDELON, Stéphane de FAY

Assistants-opérateurs : Jacques ROYER, Jacques BESSE

Chef-opérateur son stéréo Dolby : Guy ROFFÉ – Assistant : Eric ROFFÉ

Chef électricien : Serge VALESI – Chef machiniste : Daniel CRISTIN – Assistante : Cécile GORDON

Régie : Eliane BERANGER

Chef monteur : Jacques OGER

Mixage : Paul BERTAULT (AUDITEL)

Directeur de Production : Roger FILIPUZZI

VERSION NUMÉRIQUE :

Numérisation : Yves GROSJEAN (MIXMEDIA) – Assistante : Alexandra JOSLYN

Conformation : Louis BASTIN, Brice NOTIN – Etalonnage : Loïc

Assistante au sous-titrage : Monica TARUFFI –

Effets spéciaux : Brice NOTIN – Mixage : Jérémie –

Directrice de Production : Ludmilla PITOEFF –

Narration : Brice NOTIN

Direction artistique : Milena SALVINI

Réalisation : Jacques OGER

Le Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ Le Mandapa, petit lieu atypique et incontournable des cultures et traditions du monde depuis 1975 (musiques, danses, contes, pour le jeune et le tout public), célébrera ses 50 ans tout au long de la saison 25-26 à travers 50 cultures qui ont marqué l'histoire du lieu. Métro Glacière (ligne 6)

