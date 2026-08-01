Informations pratiques

La Suze-sur-Sarthe

L’Epopée Gauloise

Port de La Suze-sur-Sarthe La Suze-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 21:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-27

L’association La Suze en lumière vous invite à vivre une expérience magique avec sa 4e édition du grand spectacle son et lumière !

Une aventure mise en scène et en lumière par la compagnie 7e Acte, Scène et Son et Pyro Even’Mans Ciel. Clôture en beauté de chaque soirée avec un feu d’artifice.

Cette année, embarquez pour L’Épopée gauloise !

Un spectacle vivant et authentique. Plongez dans l’univers des Cénomans où jeu d’acteurs, chants et chorégraphies sont réalisés en direct. .

Port de La Suze-sur-Sarthe La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 7 68 06 22 19 comlasuzeenlumiere@gmail.com

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English :

The association La Suze en lumière invites you to enjoy a magical experience at the 4th edition of its grand sound-and-light show!

L’événement L’Epopée Gauloise La Suze-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Vallée de la Sarthe