L’époque du savoir-faire meunier querçynois Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins Beauregard 27 juin 2025 15:00

Lot

L’époque du savoir-faire meunier querçynois Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins 313 Chemin de Promilhou Beauregard Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 15:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

Date(s) :

2025-06-27

L’association PAMTRA (Passion Mécanique et Travaux Anciens) organise, dans le cadre Des journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, une démonstration de farine à l’ancienne.

Dans le Lot, à quelques pas du village de Beauregard, sur le causse de Limogne, entre le patrimoine pastoral et historique du Parc naturel régional des Causses du Quercy, vous découvrirez le moulin fermier du Mas de Proumilhou.

Ce moulin est une fusion unique de patrimoine rural et industriel, construit de toute pièce dans la grange familiale, avec des machines de meunerie datant de l’entre-deux-guerres.

Son mécanisme est entièrement fonctionnel et respecte l’héritage familial du savoir-faire traditionnel meunier (démonstration de mouture à l’ancienne).

De 10h à 12h et de 15h à 18h.

– Démonstration de farine à l’ancienne

– Découverte de Beauregard et ses alentour en tracto-train .

313 Chemin de Promilhou

Beauregard 46260 Lot Occitanie j.richard329@laposte.net

English :

The PAMTRA association (Passion Mécanique et Travaux Anciens) is organizing an old-fashioned flour demonstration as part of the « Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins » (local heritage and mill days).

In the Lot department, just a stone’s throw from the village of Beauregard, on the Causse de Limogne, between the pastoral and historical heritage of the Causses du Quercy Regional Nature Park, you’ll discover the Mas de Proumilhou farm mill.

This mill is a unique fusion of rural and industrial heritage, built from scratch in the family barn, with milling machinery dating back to the interwar period.

The mechanism is fully functional, and respects the family heritage of traditional milling know-how (old-fashioned milling demonstration).

German :

Der Verein PAMTRA (Passion Mécanique et Travaux Anciens) organisiert im Rahmen der Tage des ländlichen Kulturerbes und der Mühlen eine Demonstration der Mehlherstellung nach alter Tradition.

Im Lot, nur wenige Schritte vom Dorf Beauregard entfernt, auf der Causse de Limogne, zwischen dem pastoralen und historischen Erbe des regionalen Naturparks Causses du Quercy, werden Sie die Bauernmühle Mas de Proumilhou entdecken.

Diese Mühle ist eine einzigartige Verschmelzung von ländlichem und industriellem Erbe. Sie wurde von Grund auf in der Scheune der Familie gebaut und verfügt über Müllerei-Maschinen aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen.

Ihr Mechanismus ist voll funktionsfähig und respektiert das Familienerbe des traditionellen Müllerhandwerks (Vorführung des Mahlens nach alter Art).

Italiano :

L’associazione PAMTRA (Passion Mécanique et Travaux Anciens) organizza una dimostrazione di farina all’antica nell’ambito delle Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins.

Nel dipartimento del Lot, a due passi dal villaggio di Beauregard, sull’altopiano calcareo di Limogne, tra il patrimonio pastorale e storico del Parco naturale regionale delle Causses du Quercy, si può scoprire il mulino agricolo del Mas de Proumilhou.

Questo mulino è un mix unico di patrimonio rurale e industriale, costruito ex novo nel fienile di famiglia, con macchinari di macinazione risalenti al periodo tra le due guerre.

Il suo meccanismo è perfettamente funzionante e rispetta l’eredità familiare del savoir-faire molitorio tradizionale (dimostrazione della macinazione all’antica).

Espanol :

La asociación PAMTRA (Passion Mécanique et Travaux Anciens) organiza una demostración de harina a la antigua en el marco de las Jornadas del Patrimonio de los Países y Molinos.

En el departamento del Lot, a dos pasos del pueblo de Beauregard, en la meseta calcárea de Limogne, entre el patrimonio pastoral e histórico del Parque Natural Regional de Causses du Quercy, descubrirá el molino agrícola del Mas de Proumilhou.

Este molino es una mezcla única de patrimonio rural e industrial, construido desde cero en el granero familiar, con maquinaria de molienda de entreguerras.

Su mecanismo es totalmente funcional y respeta la herencia familiar del saber hacer molinero tradicional (demostración de molienda a la antigua).

L’événement L’époque du savoir-faire meunier querçynois Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins Beauregard a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Cahors Vallée du Lot