LEPORELLO ET EMPRUNTES VÉGÉTALES MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE JAVOLS Musée Archéologique Peyre en Aubrac

LEPORELLO ET EMPRUNTES VÉGÉTALES MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE JAVOLS Musée Archéologique Peyre en Aubrac vendredi 8 août 2025.

LEPORELLO ET EMPRUNTES VÉGÉTALES MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE JAVOLS

Musée Archéologique Javols Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 10:00:00

fin : 2025-08-09 17:00:00

Date(s) :

2025-08-08 2025-08-09

De la création originale lors de nos ateliers 8 et 9 août

Beatrice Begon Artwork pour vous faire découvrir le Leporello avec des empreintes végétales

De la création originale lors de nos ateliers 8 et 9 août

Beatrice Begon Artwork pour vous faire découvrir le Leporello avec des empreintes végétales .

Musée Archéologique Javols Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 87 24

English :

Original creations at our workshops August 8 and 9

Beatrice Begon Artwork to introduce you to Leporello with plant prints

German :

Originelle Kreationen während unserer Workshops 8. und 9. August

Beatrice Begon Artwork, um Ihnen den Leporello mit pflanzlichen Abdrücken näher zu bringen

Italiano :

Creazioni originali nei nostri laboratori 8 e 9 agosto

Beatrice Begon Opere d’arte per scoprire il Leporello con le stampe vegetali

Espanol :

Creaciones originales en nuestros talleres 8 y 9 de agosto

Beatrice Begon Obras de arte para descubrir el Leporello con estampados vegetales

L’événement LEPORELLO ET EMPRUNTES VÉGÉTALES MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE JAVOLS Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2025-07-16 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien