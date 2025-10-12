L’épouvantail Théâtre Roger Louret Villeneuve-sur-Lot

L’épouvantail

Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-04 2026-03-06

Trois comédies de Tchekhov se mêlent ici Les Méfaits du Tabac, Une demande en mariage et L’Ours et s’assemblent dans une adaptation inédite pour former une seule pièce mêlant avec subtilité tragique et comique, naturalisme et clownerie.

Durée 1h15

Théâtre Roger Louret 243 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : L’épouvantail

Three of Chekhov’s comedies The Misdeeds of Tobacco, A Proposal and The Bear are combined here in an original adaptation to form a single play that subtly blends tragedy and comedy, naturalism and clowning.

Running time: 1h15

German : L’épouvantail

Drei Komödien Tschechows werden hier miteinander verwoben Die Missetaten des Tabaks, Ein Heiratsantrag und Der Bär und in einer neuartigen Bearbeitung zu einem einzigen Stück zusammengefügt, das auf subtile Weise Tragik und Komik, Naturalismus und Clownerie miteinander verbindet.

Dauer: 1h15

Italiano :

Tre commedie di Cechov I misfatti del tabacco, Una proposta e L’orso sono riunite in un nuovo adattamento per formare un’unica opera che mescola sottilmente tragedia e commedia, naturalismo e clownerie.

Durata: 1 ora e 15 minuti

Espanol : L’épouvantail

Tres comedias de Chéjov -Las fechorías del tabaco, Una proposición y El oso- se reúnen en una nueva adaptación para formar una sola obra que mezcla sutilmente tragedia y comedia, naturalismo y payasadas.

Duración: 1 hora y 15 minutos

