L’épreuve de la Dame du Lac ! RD 48 Pont-l’Évêque vendredi 25 juillet 2025.

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-07-25 15:00:00

fin : 2025-07-25 18:00:00

2025-07-25

Aidez la Dame du Lac dans sa quête de mystères et de reliques perdues ! Jeu d’équipe, orientation et réflexion, pour toute la famille.

Tout Public

Gratuit

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

English : L’épreuve de la Dame du Lac !

Help the Lady of the Lake in her quest for mysteries and lost relics! Team game, orientation and reflection, for the whole family.

Open to all

Free

German : L’épreuve de la Dame du Lac !

Hilf der Dame vom See bei ihrer Suche nach Geheimnissen und verlorenen Reliquien! Teamspiel, Orientierung und Reflexion, für die ganze Familie.

Für alle Altersgruppen

Kostenlos

Italiano :

Aiutate la Dama del Lago nella sua ricerca di misteri e reliquie perdute! Un gioco di squadra, orienteering e rompicapo per tutta la famiglia.

Aperto a tutti

Gratuito

Espanol :

¡Ayuda a la Dama del Lago en su búsqueda de misterios y reliquias perdidas! Un juego de equipo, orientación y rompecabezas para toda la familia.

Abierto a todos

Gratis

L’événement L’épreuve de la Dame du Lac ! Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2025-07-02 par OT Terre d’Auge Tourisme