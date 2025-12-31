L’ÉPREUVE DU FEU — CINÉMA ET PSYCHANALYSE + RENCONTRE avec le réalisateur Cinéma du TNB Rennes Vendredi 16 janvier 2026, 20h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur

L’ÉPREUVE DU FEU d’ Aurélien Peyre

Hugo a 19 ans. Comme chaque été, il passe ses vacances sur une île atlantique, dans la petite maison familiale. Mais cette année est différente, Hugo s’est transformé physiquement et arrive accompagné de sa petite amie, Queen, une esthéticienne dont la verve et les longs ongles strassés détonnent avec la sobriété et la timidité du jeune homme. Rapidement, le couple devient l’objet de tous les regards.

1h45, France, 2025

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur et les membres de l’Association de la Cause Freudienne Val-de-Loire / Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-16T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-16T22:30:00.000+01:00

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



